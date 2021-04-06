ВООЗ поки не підтримує запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не підтримує запровадження обов’язкових паспортів вакцинації для подорожей. Про це 6 квітня заявила речниця організації Маргарет Гарріс.

Вона зазначила, що поки існує невизначеність щодо того, чи запобігає вакцинація поширенню вірусу.

Гаріс також послалася на міркування справедливості.

Наразі ВООЗ досліджує китайські вакцини Sinopharm та Sinovac. Гаріс заявила, що очікувати рекомендацій до використання цих препаратів слід наприкінці місяця, бо наразі необхідно більше даних.

Європейська комісія 17 березня представила проєкт цифрового «зеленого сертифікату», який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян ЄС на території Європейського союзу.

Велика Британія планує почати «сертифікацію коронавірусного статусу» в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.

29 березня у МОЗ України заявили, що відомство спільно паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.