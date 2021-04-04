Британія планує почати тестувати «коронавірусні паспорти», щоб відновити масові заходи

Велика Британія планує почати «сертифікацію коронавірусного статусу» в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.

Посадовці заявили, що прем’єр-міністр Борис Джонсон має намір 5 квітня повідомити більше деталей про так звані «коронавірусні паспорти».

Міністр спорту Сполученого Королівства Найджел Хаддлестон заявив, що спочатку план не передбачатиме «елементів сертифікації», а натомість сфокусується на тестуванні людей до і після заходів.

Десятки парламентарів та інших посадовців виступають проти планів уряду. Міністр Майкл Гоув заявив, що паспорти підіймають «безліч практичних та етичних питань», які необхідно вирішити.

За даними уряду, 47 відсотків дорослого населення Сполученого Королівства вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Понад 5 мільйонів людей отримали дві дози.