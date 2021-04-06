В Україні від коронавірусу щеплено понад 300 тисяч людей – МОЗ

Від початку кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 304 680 людей, двоє отримали другу дозу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«За 5 квітня 2021 року щеплено 12 856 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 12 856 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб», – мовиться у повідомленні.

Минулої доби в Україні виявили 13 276 нових випадків. 2 545 людей госпіталізували, одужали – 10 240, померли 430 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 769 164 людини, 35 017 – померли, 1 362 379 – одужали.