Смертність від коронавірусу і зараження зменшуються в Британії, яка випереджає Європу з вакцинацією

Уряд Великої Британії сподівається зберегти обнадійливі показники результатів боротьби з пандемією COVID-19, і не поспішає зі скасуванням карантинних обмежень, остерігаючись завезення нових штамів з інших країн.

Останні дані про щоденну смертність показують, що в країні було зареєстровано лише 10 померлих осіб, у яких упродовж 28 днів аналізи виявили коронавірус - це найнижчий показник з вересня минулого року.

Програма вакцинації стала стимулом для цілої країни

Дані також свідчать, що кількість нових виявлених заражень у Великій Британії зберігає тенденцію до зниження на відміну від багатьох країн континентальної Європи, де наростає третя хвиля пандемії.

Одним з чинників порівняно кращої британської ситуації урядовці в Лондоні називають успіхи вакцинації, а також стриманість у послабленні карантинних обмежень та розширення програми аналізів на коронавірус.

Станом на 3 квітня першу дозу вакцин від коронавірусу отримали понад 31 мільйон британців, а 5 мільйонів отримали вже дві дози. Населення країни становить майже 67 мільйонів.

Випереджаючи решту Європи, Британія сподівається виконати план: до середини квітня запропонувати щеплення усім громадянам віком понад 50 років, а до кінця липня - усьому дорослому населенню.

«Програма вакцинації стала стимулом для цілої країни», - заявив міністр охорони здоров’я Матт Генкок, але також застеріг, що «повернення втраченої свободи та відновлення нормального життя залежить від регулярних аналізів».

У березні уряд забезпечив практично усіх школярів можливістю самим двічі на тиждень робити швидкі перевірки на коронавірус.

Таку можливість мали також люди з певними проблемами здоров’я, працівники системи охорони здоров’я та інших служб, яким необхідно їздити безпосередньо спілкуватися з іншими людьми.

Тепер Лондон оголосив, що, починаючи з 9 квітня, в Англії безкоштовними наборами для аналізів на коронавірус будуть забезпечені усі.

Необхідність такого кроку урядовці пояснюють тим, що значна кількість носіїв коронавірусу не мають симптомів і можуть заражати інших, не усвідомлюючи того.

«Приблизно одна людина з трьох хворих на COVID-19 симптомів не має. Тому у час, коли ми знову відкриваємо суспільство і відновлюємо ті аспекти життя, від втрати яких дуже потерпаємо, регулярні аналізи будуть для нас можливістю швидко виявляти випадки заражень та гасити нові вогнища», - сказав британський міністр охорони здоров’я.