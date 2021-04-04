Посилений карантин у Франції: як його дотримуються?

Нові обмежувальні заходи у Франції – всі школи переводять на дистанційне навчання, а мешканцям країни забороняють поїздки без вагомої підстави. Дозволений радіус пересування – 10 кілометрів від помешкання. На всі інші подорожі має бути вагома причина і документ, який її доводить, інакше штраф - 135 євро з кожного порушника.

«Я не розумію – чому заборонено пересуватися з особистих причин і дозволено у випадку професійної необхідності? Щодо комендантської години, яку нещодавно, на щастя, перенесли з 18-ї вечора на 19-у, то я не можу погодитися, що це хороша ідея, бо в результаті ми після роботи біжимо за продуктами і штовхаємося в чергах, аби встигнути до закриття. Я не бачу, яким чином це допомагає зупинити вірус», – скаржиться Радіо Свобода Амелі, мешканка Ліона.

З кінця жовтня у Франції не працюють бари, ресторани та всі культурні заклади. Ситуація з непродуктовими крамницями постійно змінюється – приблизно кожні два місяці влада вирішує то їх закрити, то відкрити. У березні французький уряд знову заборонив продавати товари, що не входять до переліку першої необхідності. Однак власники магазинів одягу не розгубилися і знайшли вихід із ситуації – двері крамниць залишаються відчиненими, але перед ними стоїть бар'єр, де працює продавець-консультант, який показує товар на відстані.

«Клієнти не мають право заходити в магазин, але можуть резервувати товар на нашому сайті або по телефону. Тоді ми відкладаємо те, що вони обрали і даємо поміряти вдома. Якщо підходить, то вони лишають, як ні – повертають і ми відразу їм віддаємо гроші», – розповіла Радіо Свобода продавець Денісіа.

Офіційно новий локдаун у Франції почався в суботу, 3 квітня, але влада заявила, що на цих вихідних, як подарунок на Великдень, не буде посиленого контролю пересування. Фактично, французам дозволили поїхати до своїх родин на святкування, але з нагадуванням, що не можна збиратися більше від 6 осіб і влаштовувати пікніки з вином на набережних.

Попередньо ці обмеження триватимуть до початку травня, але це залежатиме від двох чинників – кількості нових випадків коронавірусу, а також темпів вакцинації, що у Франції йде дуже повільно – на початок квітня вакциновано трохи більше від 10% населення.