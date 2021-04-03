У президента Аргентини виявили коронавірус після вакцинації «Спутніком V»

Президент Аргентини Альберто Фернандес, якому у січні зробили щеплення російською вакциною «Спутнік V», отримав позитивний тест на коронавірус. Про це він повідомив у твітері.

Президент розповів, що у нього піднялася температура та боліла голова, тому він і вирішив зробити тест.

Фернандес, якому вчора виповнилося 62 роки, заявив, що перебуватиме у ізоляції, додавши, що «фізично здоровий».

Аргентина була однією з перших країн, яка зареєструвала та закупила російську вакцину «Спутнік V». Фернандес отримав перше щеплення в одній з лікарень Буенос-Айреса ще у січні.

У Аргентині станом на сьогоднішній день виявили понад 2,3 мільйона випадків інфікування коронавірусом і понад 55 тисяч смертей від COVID-19.