МОЗ про ситуацію з COVID-19 за минулу добу: 430 смертей та понад 13 тисяч нових випадків

В Україні виявили 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіла 508 дітей та 338 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби 2 545 людей шпиталізували, одужали – 10 240, померли 430 людей.

Протягом доби провели 91 978 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській області (1436), Києві (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 769 164 людини, 35 017 – померли, 1 362 379 – одужали.