Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину. Є сподівання, що «Цифровий зелений сертифікат» буде введений до червня. Такі країни ЄС, як Іспанія і Греція, які покладаються на туризм, активно наполягають на реалізації цього плану.

Так звані «паспорти вакцинації» будуть доказом того, що людина була вакцинована від COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася. Згідно з планами, держави-члени ЄС, як і раніше, будуть вирішувати, які обмеження у сфері охорони здоров'я слід послабити.