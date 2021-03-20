Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 березня 2021, Київ 21:33
Відео

ЄС планує запровадити так звані «паспорти вакцинації» (відео)

ЄС планує запровадити так звані «паспорти вакцинації» (відео)
Embed
ЄС планує запровадити так звані «паспорти вакцинації» (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Так звані «паспорти вакцинації» будуть доказом того, що людина була вакцинована від COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася. (Відео Reuters).

Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину. Є сподівання, що «Цифровий зелений сертифікат» буде введений до червня. Такі країни ЄС, як Іспанія і Греція, які покладаються на туризм, активно наполягають на реалізації цього плану.

Так звані «паспорти вакцинації» будуть доказом того, що людина була вакцинована від COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася. Згідно з планами, держави-члени ЄС, як і раніше, будуть вирішувати, які обмеження у сфері охорони здоров'я слід послабити.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG