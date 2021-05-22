Коронавірус і відпустки: куди поїдуть українці у друге літо пандемії

Уже другий поспіль курортний сезон у світі триватиме в умовах пандемії COVID-19. Втім, українські мандрівники цього літа зможуть поїхати до більшої кількості країн, ніж торік, свідчать дані туроператорів, МЗС України та урядів інших держав. Залишаються карантинні правила та обмеження, водночас – на багатьох курортах знизилися ціни та зникли натовпи російських туристів, наголошують туроператори й експерти. Куди саме можна поїхати на відпочинок цього літа і за яких умов – з'ясувало Радіо Свобода.

У 2021 році у світі поступово відновлюється туризм, який торік поставила на паузу пандемія. Помітили це й українці, які стали значно більше, ніж торік, їздити як Україною, так і за кордон. І ці тенденції збережуться й упродовж літа-осені, прогнозує голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Схожі оцінки робить директор Центру розвитку туризму Володимир Царук: він згадує про те, що з України щодня вирушає 45-50 авіарейсів до туристичних країн. Українські туристи отримують більше можливостей, але для туристичних операторів цей рік все одно буде важким: вони продовжать боротьбу за виживання в умовах пандемії, припускає експерт.

Наскільки зросте «мандрівна» активність українців цього літа?

Директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш прогнозує, що цього року на закордонний відпочинок поїде на 20-30% більше українців, ніж торік, однак це все одно менше, ніж у докарантинні роки.

«Є сенс порівнювати туристичний 2021 рік з 2019 роком: на докоронавірусний рівень, дай Боже, вийти у 2023 році. І тут багато важить рівень доходів населення. Курс іноземних валют також змінився за два роки», – зауважує туроператор.

Водночас, за його словами, основні туристичні країни активно конкурують за українського мандрівника (знижують ціни, спрощують умови в'їзду, оплачують ПЛР-тести), і цією нагодою варто скористатися, радить Юрій Дереш.

«Курорти без ПЛР», старі «нові» напрямки та «ледь відкритий» ЄС

В боротьбі за потоки мандрівників низка туристичних країн спрощує умови для в'їзду іноземців, зокрема – для відпочивальників з України.

Скасували вимогу про негативний ПЛР-тест на коронавірус:

Туреччина (натомість турист має за три доби заповнити електронну форму на сайті МОЗ Туреччини та придбати страховку від СOVID-19 в Україні або під час проходження турецького кордону).

(натомість турист має за три доби заповнити електронну форму на сайті МОЗ Туреччини та придбати страховку від СOVID-19 в Україні або під час проходження турецького кордону). Чорногорія (українцям не потрібні ПЛР тести, при цьому частина туроператорів оплачує тестування для повернення з Чорногорії до України).

(українцям не потрібні ПЛР тести, при цьому частина туроператорів оплачує тестування для повернення з Чорногорії до України). Албанія (тести не потрібні, здоров'я туристів перевіряють вибірково після прильоту).

(тести не потрібні, здоров'я туристів перевіряють вибірково після прильоту). Танзанія та її частина, острів Занзібар (впускає до себе без тестів чи інших вимог. Водночас в останній місяць там вільні місця в дефіциті через потік росіян, визнають туроператори).

та її частина, острів (впускає до себе без тестів чи інших вимог. Водночас в останній місяць там вільні місця в дефіциті через потік росіян, визнають туроператори). Домініканська республіка

Коста-Рика

Ямайка

Мексика

Північна Македонія

Непал

Дві останні країни не мають виходу до моря, тому там фактично немає пляжного відпочинку: туди їдуть заради екскурсій та гірського туризму, тож потік охочих невеликий.

«Кордони Євросоюзу закриті для туристів», «Українців не пускають до Шенгенської зони» – публікації такого змісту й досі з'являються в українських медіа. Втім, ця інформація вже неточна, якщо порівняти її з даними МЗС України та представників туристичної галузі.

П'ять країн ЄС, зацікавлених у потоці туристів, цього літа пускають до себе українців. Втім, всі вони вимагають результатів тесту на коронавірус (зробленого за три доби до перетину кордону) або інших доказів того, що людина не хвора на COVID-19.

Які країни Євросоюзу пускають українців

(за даними МЗС України та урядів цих держав)

Греція. Це єдина країна Шенгенської зони (зона пересування між державами Європи без прикордонного і митного контролю –ред.), яка вже приймає українських туристів. Подорожі до Греції стали можливими лише з середини травня, за умови надання одного з чотирьох документів: довідки про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту, довідки про перенесений COVID-19 або документа про наявність антитіл до нього. Два останні документи чинні для в'їзду з двох до дев'яти місяців із дня видачі: ця норма враховує доведену тривалість імунітету до коронавірусу.

Це єдина країна Шенгенської зони (зона пересування між державами Європи без прикордонного і митного контролю –ред.), яка вже приймає українських туристів. Подорожі до Греції стали можливими лише з середини травня, за умови надання одного з чотирьох документів: довідки про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту, довідки про перенесений COVID-19 або документа про наявність антитіл до нього. Два останні документи чинні для в'їзду з двох до дев'яти місяців із дня видачі: ця норма враховує доведену тривалість імунітету до коронавірусу. Хорватія. В'їзд дозволений лише для туристів, які забронювали й оплатили помешкання, а також мають негативний ПЛР-тест чи негативний тест на антиген, або ж вакцинувалися і мають довідку про це.

Болгарія пускає українців за умови негативного ПЛР-тесту, сертифікату вакцинації або ж документу про те, що людина перехворіла на коронавірус не більше ніж пів року тому. Ці правила діють до 31 травня, після чого болгарський уряд може продовжити, а то й послабити ці вимоги, очікують туроператори.

пускає українців за умови негативного ПЛР-тесту, сертифікату вакцинації або ж документу про те, що людина перехворіла на коронавірус не більше ніж пів року тому. Ці правила діють до 31 травня, після чого болгарський уряд може продовжити, а то й послабити ці вимоги, очікують туроператори. Румунія пропускає українців через свою територію за умови, що вони їдуть транзитом до Болгарії.

пропускає українців через свою територію за умови, що вони їдуть транзитом до Болгарії. Кіпр: перед вильотом українці мають зареєструватися на кіпрській онлайн-платформі для туристів, мати з собою негативний ПЛР-тест, і ще один тест вони здають в аеропорту після прильоту.

Крім того, впускають до себе українських громадян Ірландія (член ЄС) та Велика Британія (колишній член ЄС), за умови наявності візи, негативного ПЛР-тесту та самоізоляції після прибуття. Через такі правила українських туристів у цих країнах – небагато. Нещодавно Ісландія (не член ЄС, але входить до Шенгенської зони)дозволила прибувати іноземним мандрівникам (зокрема й з України). Іноземці мають бути вакциновані, або ж мати негативний ПЛР-тест. Утім, прямих перельотів з України до Ісландії немає, а транзит через більшість країн ЄС поки що неможливий, тому українці ще не почали бронювати відпочинок в країні льодовиків, вулканів та гейзерів, пояснюють туроператори.

«У 2021 році розширюється географія поїздок для українських мандрівників: з-поміж країн ЄС додалися Греція та Кіпр, ми чекаємо на появу прямих чартерів до грецьких курортів, –розповідає Юрій Дереш. – Є надія, що український уряд схаменеться і скасує ПЛР-тести для українців, які прилітають додому. Це шкодить туризмові, але вже не дає помітного ефекту у протидії коронавірусу. А якби відкрилися найпопулярніші туристичні країни ЄС, як-от Італія, Іспанія та Португалія, ми і наші клієнти були б щасливі!».

Серед нових країн, які стали доступні у 2021 році, експерти згадують також Шрі Ланку та Грузію (за умови тестування до та після перельоту), а також Таїланд. Об'єднані Арабські Емірати і Туніс дозволяють українцям туристичні поїздки за умови тестів та страхування на випадок хвороби. В Тунісі, до того ж, туристи не мають права пересуватися країною самостійно, покинувши свою екскурсійну групу.

Зрештою, держав, які пускають українців до себе – значно більше, ніж тих, про які згадує Радіо Свобода. Їхню інтерактивну мапу постійно оновлює українське МЗС. Проте, решта доступних країн переважно мало цікавить мандрівників із України.

Куди їдуть найбільше?

Туреччина – була і залишається найпопулярнішим напрямком для українських відпочивальників в умовах пандемії, однак цього літа їй наступатимуть на п'яти інші гравці світового туристичного ринку, прогнозує Ігор Голубаха.

Все залежатиме від того, скільки напрямків відкриється, ну і від платоспроможності українців

«Все залежатиме від того, скільки напрямків ще відкриється у 2021 році, від того, на яких умовах держави відкриватимуть кордони для українських громадян, ну і від платоспроможності самих українців, – говорить голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. – Серед найпопулярніших туристичних країн зберігають позиції Туреччина та Єгипет: вони залишаються відкритими, й умови в'їзду до них нескладні. І поки Туреччина закрита для росіян (з ініціативи Кремля) – вона сприяє українським мандрівникам і робить для них приємні ціни».

Окрім цих двох країн, серед найпопулярніших – члени ЄС Греція та Кіпр, а також Чорногорія, Болгарія та Албанія, підсумовує експерт.

Серед інших країн нарощують свою популярність Об'єднані Арабські Емірати (попри те, що середня вартість подорожі туди є досить високою), а також Домінікана, до якої з України вирушає вже 5-7 прямих рейсів на тиждень, додає Юрій Дереш.

На початку року, в холодний сезон найпопулярнішим був Єгипет (він вимагав ПЛР-тесту і медичної страховки для в'їзду), за ним ішла Туреччина (яка вже скасувала обов'язкове тестування для українців), але у «високий сезон» вони поміняються ролями, припускає очільник Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Туристи зараз мають змогу відпочити за помірними цінами

«Поступово починає відкривати кордони Європа. Туристів буде значно більше, причому вони зараз мають змогу відпочити за помірними цінами. Країни, які хочуть показати свою привабливість – знімають обмеження: тому Туреччина, Албанія і Чорногорія скасували для українських громадян вимогу про ПЛР-тест. Але все одно цей сезон буде складним», – попереджає експерт.

Основні умови та обмеження, з якими можуть зіштовхнутися українці у відпустці:

Суворий масковий режим в аеропортах, літаках та в наземному транспорті. Більшість авіакомпаній вимагають носити маски та респіратори високого класу захисту.

в аеропортах, літаках та в наземному транспорті. Більшість авіакомпаній вимагають носити маски та респіратори високого класу захисту. Масковий режим на вулицях багатьох країн.

багатьох країн. Комендантська година (вночі та на вихідних) у частині туристичних країн. Втім, Туреччина запевнила українських дипломатів, що на туристів вона не поширюється.

(вночі та на вихідних) у частині туристичних країн. Втім, Туреччина запевнила українських дипломатів, що на туристів вона не поширюється. Повторне тестування на в'їзді до деяких країн, і тестування та самоізоляція після повернення до України.

на в'їзді до деяких країн, і тестування та самоізоляція після повернення до України. Простіші умови в'їзду для вакцинованих – на тлі того, що в Україні бракує вакцини від коронавірусу і доступ до неї обмежений.

– на тлі того, що в Україні бракує вакцини від коронавірусу і доступ до неї обмежений. Ковідний сертифікат – документ, який містить дані про вакцинацію від коронавірусу, про відсутність хвороби або про імунітет до неї. Саме цей сертифікат невдовзі «відкриватиме кордони» в межах ЄС та Шенгенської зони. Стандарт цього документа в ЄС ще не затверджений, і це ускладнює завдання для України, яка почала його розробляти і хоче зробити його відповідним до європейських вимог.

За даними українського Мінцифри, інформацію для цього сертифікату братимуть з електронної системи охорони здоров'я, яка діє в Україні.

Водночас, низка медіа, серед яких ВВС, ​

вже вказують на те, що в цій електронній системі дані про вакцинацію або перенесений COVID-19 з'являються із запізненням. А на додачу до цього в Україні бракує вакцини, тож її отримали трохи більше ніж 2% українців.

Зі свого боку, більшість туроператорів, із якими говорило Радіо Свобода, наголошують, що доки немає стандарту для «ковідного» сертифікату, а низка країн ЄС не пускає туристів за жодних умов, говорити про відсутність сертифікату як про перешкоду – зарано.