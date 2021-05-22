Усе, що вам треба знати про сертифікат вакцинації від Covid-19 в ЄС. Пояснюємо

ПРАГА – Інституції Європейського союзу 20 травня врешті узгодили так звані «паспорти» Covid-19, щоб організовувати подорожі. Рішення, формально назване «Цифровий COVID-19 сертифікат ЄС», спрямоване на послаблення обмежень у пересуванні між країнами Європейського союзу у туристичний сезон.

Про що домовилися?

Цифровий сертифікат набуде чинності одним із трьох способів: за допомогою повної вакцинації, ПЛР-тесту, взятого за 72 години чи тесту, який доводить наявність антитіл, узятого протягом останніх 6 місяців. Оскільки питання здоров’я належить радше до компетенції держав-членів, аніж до ЄС, деякі держави-члени зможуть також приймати тест на антигени, взятий за 24 години. Навіть якщо особа є повністю вакцинована, вона все ще може бути змушена пройти ПЛР-тест перед подорожжю, адже досі неясно, чи можуть переносити вірус уже щеплені люди.

Чи це скасує карантин та інші заходи під час переміщення між країнами ЄС?

В ідеалі так, але гарантій немає. Це, насправді, було одним із головних каменів спотикання між Європарламентом, який стверджував, що сертифікат повинен звільнити власника від додаткових тестувань та карантинів, та державами-членами й Європейською радою, які досі стурбовані щодо зростання кількості подорожей, нових штамів та четвертої хвилі коронавірусу восени. Врешті, певного компромісу досягнули: держави-члени повинні утриматися від додаткових заходів, якщо не виникає потреба захистити здоров’я громадян. Якщо країна встановлює карантин, вона повинна його пояснити епідеміологічними даними з Європейського центру превенції та контролю захворювань та сповістити Брюссель та інші держави-члени за 48 годин до впровадження. Тому все одно краще регулярно перевіряти новини напередодні літнього відпочинку.

Чи були інші камені спотикання?

Так. Європарламент був обурений тим, що ПЛР-тести не є доступними і дешевшими або ж безкоштовними. Вони вважали, що це цілком дискримінує громадян ЄС, які досі не отримали щеплення або не хочуть, та дітей, які навряд чи отримають вакцину напередодні сезону відпусток. Держави-члени, натомість, не дуже хотіли витрачати більше грошей на забезпечення безкоштовних тестів в умовах і без того жорстких бюджетів. Тому вони погодилися, що Єврокомісія виділити щонайменше 100 мільйонів євро згідно з уже запровадженим документом про негайну допомогу для придбання ПЛР-тестів. Це навряд чи зробить їх безкоштовними, але здешевить їх у недалекому майбутньому.

Які вакцини визнаються?

Чотири вакцини, підтверджені Європейською агенцією з лікарських засобів (ЕМА) – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Держави-члени можуть також приймати вакцини, підтверджені ВООЗ для екстреного використання, до яких, окрім чотирьох «західних», входять також китайська Sinopharm і, можливо, у недалекому майбутньому Sinovac. Також потенційно можуть приймати російську Sputnik V із приміткою, щоб задовольнити потреби Будапешту, що держави-члени ЄС можуть приймати сертифікати про щеплення, видані для інших вакцин від COVID-19, аніж ті, які отримали затвердження на продаж компетентним органом іншої держави-члена.

Коли сертифікати наберуть чинності?

1 липня, з перехідним періодом у 6 тижнів для випуску сертифікатів тими державами-членами, яким треба більше часу. Комітет із громадянських прав Європарламенту затвердить законодавчий текст 26 травня, і сам парламент зробить це на наступній сесії 7-10 червня. Посли ЄС, які представляють держави-члени, підтвердили його вже 21 травня, коли Європейська рада формально затвердила угоду більшістю голосів приблизно у той же час, як відбувалося голосування Європарламенту.

Де я можу його отримати?

Тут усе дещо різниться від держави до держави, але здебільшого це буде відповідний орган, відповідальний за охорону здоров’я. Він має зворотну силу, тому ті, хто щепилися до 1 липня, також зможуть легко його отримати. Він буде безкоштовним, паперовим або електронним, і чинним протягом року. Він міститиме QR-код із такими даними, як ім’я, дата народження, держава випуску, тип вакцини (або інший доказ імунітету) і коли відбулося щеплення.

Як щодо людей із-поза меж ЄС, які планують відпочити в Європі цього літа?

Сертифікат вакцинації ЄС повинен бути сумісним з іншими сертифікатами вакцин держав, що не входять до ЄС, і над цим працює Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). «Ключі» для QR-кодів повинні бути легко взаємозамінними. Але гучніші новини прийшли 20 травня, коли Рада внесла зміни до своєї рекомендації щодо обмеження поїздок для третіх країн. Обмеження на необов’язкові поїздки будуть скасовані для громадян третьої країни, якщо кількість випадків Covid-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів становить 75 або менше. Це значне послаблення правил, оскільки попереднє число становило 25. Найближчими тижнями це означає, що до списку буде додано більше країн, швидше за все, Японію, США та Велику Британію. Рада також схвалила поїздки від мандрівників третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, схваленої ЕМА, або ВООЗ, включеної до списку невідкладних, принаймні за 14 днів до прибуття.