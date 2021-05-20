МОЗ: майже 18 тисяч людей вакцинували від COVID-19 за останню добу

За останню добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 17 943 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Із них – отримали першу дозу – 7 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 10 544 людини.

Найбільше щеплень 19 травня зробили в Києві (1878), Донецькій (1322) і Одеській (1080) областях.

Від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) в Україні щеплено 964 747 людей, із них отримали одну дозу – 964 745 осіб, завершили вакцинацію – 48 070.

Щеплення проводили 264 мобільні бригади з імунізації та 407 пунктів щеплення.

Станом на 19 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 573 977 людей, додали в МОЗ.

За даними міністерства, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 170 398 людей, 48 899 – померли.