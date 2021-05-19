Коронавірус: у світі зробили 1,5 мільярда щеплень

У світі загалом зробили щонайменше 1,5 мільярда щеплень від коронавірусного захворювання COVID-19, підрахувало інформаційне агентство AFP.

18 травня агентство повідомило, що його останні підрахунки, засновані на офіційних джерелах, показали, що щонайменше 1 500 017 337 доз вакцин ввели у 210 країнах і територіях.

Приблизно три п’ятих від загальної кількості припадає на три країни – Китай (майже 422 мільйони), США (274 мільйони) й Індію (184 мільйони).

Ізраїль лідирує за часткою населення, яке вакцинували: майже 60 відсотків людей тут отримали два уколи вакцини. Велика Британія перебуває на рівні 54 відсотків зі щонайменше однією дозою вакцини, США – 48 відсотків.

Згідно з офіційною статистикою, 32 відсотки населення в Європейському союзі отримали принаймні одну дозу вакцини.

Індія залишається однією з найбільш постраждалих країн у світі. Влада там заявила, що Нью-Делі надаватиме фінансову допомогу і спонсоруватиме навчання дітей у столиці, які стали сиротами через пандемію.

Індія є другою серед найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі після США, загалом тут зафіксували 25 мільйонів випадків захворювання.

Влада країни не надала даних про те, скільки дітей стали сиротами через COVID-19.

В Україні станом на 18 травня від початку вакцинальної кампанії, що стартувала 24 лютого, вакциновані 948 332 людини.