В Україну прибули понад 122 тисячі доз вакцини Pfizer – ЮНІСЕФ

Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX отримала додатково понад 122 тисячі доз вакцини Pfizer-BioNTech, повідомила у віторок пресслужба Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

«Щойно у міжнародний аеропорт «Київ» прибув літак із 122 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech. Це перший із чотирьох вантажів нової партії. Загалом, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій», – йдеться в повідомленні.

У ЮНІСЕФ зазначають: очікується, що 378 тисяч доз (першу і другу – ред.) використають для вакцинації працівників сфери освіти, решту направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомляли, що щеплення цією партією вакцини Pfizer працівникам закладів освіти (дитячих садків, шкіл, коледжів, закладів вищої освіти) почнуть робити з 24 травня. Ідеться не лише про вчителів, а про весь персонал освітніх закладів: охоронців, бухгалтерів, кухарів, технічних працівників тощо.

За попередніми підрахунками, вакцинувати планують 180 тисячам працівників закладів освіти.

За минулу добу від COVID-19 в Україні вакцинували понад 17 тисяч людей, від початку вакцинальної кампанії – 948 332 людини.