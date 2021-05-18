МОЗ: за минулу добу від COVID-19 вакцинували понад 17 тисяч людей, лідирує Київ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби в Україні вакцинувалися 17 232 людини.

«948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – йдеться в повідомленні.

Добовим лідером вакцинації став Київ – 1 963 щеплення. Найменше щеплень зробили на Луганщині – 372.

«Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення. Станом на 17 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей», – повідомили у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 160 095 людей, померли – 48 469.