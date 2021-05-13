МОЗ: пункти щеплень використали майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для першої дози

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що станом на 12 травня в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield і SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою.

Частину цієї вакцини (загалом 26 тисяч доз) зарезервували для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого, повідомила пресслужба МОЗ.

«Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і Києва. Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що на даний час триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати – CoronaVac виробництва Sinovac Biotech і Comirnaty від Pfizer BioNTech.

Ними вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців і персонал будинків для літніх людей і спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників.

За даними МОЗ, від початку кампанії з вакцинації станом на 12 травня провели 904 933 щеплення: вакциновано 901 107 людей, із них отримали першу дозу – 901 105 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 3828.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 135 886 випадків COVID-19, 47333 – померли.