Світовий банк схвалив позику в 90 мільйонів доларів для України на вакцинацію від COVID-19

Світовий банк схвалив надання Україні позики в 90 мільйонів доларів, щоб активізувати реагування української сфери охорони здоров’я на пандемію COVID-19, зокрема, сприяти швидшій вакцинації населення, повідомила пресслужба банку.

Кредит буде наданий у рамках проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні».

За повідомленням, проєкт спрямований на допомогу країні не тільки у закупівлі вакцин проти COVID-19, а й у вдосконаленні інфраструктури для зберігання і транспортування вакцин, відшкодування витрат постачальникам вакцин, посилення IT-систем й інформаційні кампанії для підвищення обізнаності населення.

«Цей новий кредит допоможе Україні у придбанні вакцин і проведенні вакцинації, в тому числі завдяки (але не тільки) глобальній ініціативі COVAX. Україна вже розпочала вакцинацію пріоритетних груп населення, але найважливішою метою на цьому етапі є прискорення темпів вакцинації, зі збереженням уваги на людях, які перебувають у групах високого ризику зараження і тих, хто, хто найімовірніше матиме ускладнення, пов’язані з COVID», – заявив Аруп Банерджі, регіональний директор банку у справах Східної Європи.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19, які має отримати до кінця 2021 року.

«Це препарати за прямими контрактами між державою Україна й виробниками вакцин. Йдеться про 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax», – сказав Степанов.



За його словами, це та кількість доз вакцин, якої буде достатньо для щеплення більшості дорослого населення України вже до кінця року.



Від початку вакцинувальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 865 590 людей.