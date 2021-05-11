Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин проти COVID-19 – МОЗ

Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Україна законтрактувала і вже до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин. Це препарати за прямими контрактами між державою Україна й виробниками вакцин. Йдеться про 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax», – сказав Степанов.

За його словами, це та кількість доз вакцин, якої буде достатньо для щеплення більшості дорослого населення України вже до кінця року.

Мета МОЗ – доставити в Україну 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців, сказав Степанов.

За його словами, попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини про контракти також на 2022 і 2023 роки.

За даними МОЗ, протягом останніх десяти днів Україна отримала 1 млн доз вакцин компанії Sinovac. У квітні у рамках глобальної ініціативи СOVAX – 367 тис AstraZeneca та 117 тис доз Pfizer. Додатково 1,4 млн доз вакцин по COVAX очікуються вже до кінця травня. 500 тис доз Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.