СБУ заявляє про викриття шахрайської схеми з «продажу вакцини Pfixer»

Служба безпеки України викрила людей, які видавали себе за продавців вакцини від COVID-19 нібито виробництва компанії Pfizer. Про це відомство повідомило 11 травня.

«До складу угруповання входили громадяни України, Росії, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія «Pfizer» офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити», – йдеться в заяві.

Як зазначають у службі, члени угруповання надавали покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків як доказ наявності препарату. Реклама була спрямована передусім на Росію та Індію, одна доза «вакцини» коштувала 250 доларів.

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За даними слідства, передплати за цією схемо становили тисячі доларів.

Як зазначають у СБУ, викриття схеми здійснили у співпраці з Міністерством охорони здоров’я наприкінці квітня. Відомство нагадує, що наразі постачання вакцини Pfizer здійснюється виключно за контрактами, укладеними з державою.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer. Препарати останньої почали завозити в Україну 18 квітня.