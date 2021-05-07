У МОЗ повідомили дати введення другої дози вакцин від коронавірусу

У травні в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцин від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Олег Ляшко на брифінгу 7 травня.

«Коли почнеться друге щеплення по кожній із вакцин. Зокрема, CoviShield, яким почали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим щепленням становить 12 тижнів, тому друге щеплення має початися 19 травня. Всі, хто робив щеплення з 24 лютого, будь ласка, подивіться і визначте час і місце, де ви будете робити друге щеплення», – сказав Ляшко.

«Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал – 28 днів між першим і другим щепленням, тому друге щеплення має початися 11 травня. І вакциною Pfizer розпочали 18 квітня, інтервал три тижні – 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня», – додав він.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за 6 травня в Україні від COVID-19 вакцинували ще 37 967 людей.

Загалом, за даними МОЗ, щеплення отримали 821 770 людей, із них отримали одну дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 428 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

У МОЗ не пояснюють, яким чином згадані 428 осіб отримали другу дозу вакцини, якщо планове введення другої дози планується, починаючи з 9 травня.