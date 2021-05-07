Степанов: у липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax

Україна очікує на перші поставки вакцини NovaVax у липні-серпні, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці після зустрічі із Сайрусом Пунавалою – власником Serum Institute.

«Уже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз», – написав Степанов у фейсбуці.

Він додав, що згідно з контрактом півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca/CoviShield Україна повинна була отримати ще до 31 березня.

«Але індійський уряд не дає дозвіл на їх експорт. У заручниках такої ситуації, коли вакцини проплачені, але вивезти їх не можна, перебувають й інші країни, зокрема Великобританія», – заявив Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 7 травня в Україні щеплення від COVID-19 отримали 821 770 людей.