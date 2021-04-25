США та ЄС пообіцяли підтримати Індію в боротьбі з коронавірусним «цунамі»

США та країни Європейського союзу пообіцяли підтримати Індію в боротьбі з коронавірусним «цунамі». У країні не вистачає лікарняних місць, медичних засобів та обладнання для кисневої терапії.

Сполучені Штати Америки негайно нададуть сировину для вакцин COVID-19, медичне обладнання, тести та захисне спорядження, заявили в Білому домі.

Спалах в Індії додає тиску на президента США Джо Байдена щодо надання вакцин іншим країнам, оскільки США є світовим лідером з вакцинації. Байден заявив, що Сполучені Штати не почнуть це робити, поки всередині країни не буде достатньо запасів.

Інституті сироватки крові (Serum Institute of India), який виробляє вакцину AstraZeneca від COVID-19, заявив цього тижня, що не зможе збільшити щомісячний обсяг виробництва до 100 мільйонів доз із нинішніх 60-70 мільйонів до липня, попри попередні прогнози.

Затримка може сповільнити вакцинацію Індії, де наразі ввели близько 130 мільйонів доз вакцини.

Раніше Європейський союз пообіцяв поставляти в Індію медичне обладнання та запаси кисню.

Тим часом, Велика Британія заявила, що апарати штучної вентиляції легень та інше медичне обладнання повинні прибути до Індії до початку тижня.

За даними порталу Worldometer, в Індії минулої доби виявили найбільшу у світі кількість випадків COVID-19 – 352 539.