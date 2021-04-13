Індія дозволила екстрене використання російської вакцини Sputnik V.

Фармацевтична компанія Dr Reddy's Laboratories заявила 13 квітня, що отримала дозвіл від індійського регулятора медичних препаратів на імпорт російської вакцини від COVID-19. Перед цим експертна панель рекомендувала дозволити використання Sputnik V.

«Індія є країною з найбільшою кількістю населення, яка зареєструвала російську вакцину. Загальне населення 60 країн, де дозволили Sputnik V, становить 3 мільярди людей, чи близько 40 відсотків населення планети», – заявив Російський фонд прямих інвестицій, який відповідає за продажі вакцини за кордон.

До цього в Індії зробили понад 100 мільйонів щеплень вакцинами Covaxin та Covishield. При цьому за кількістю нових випадків COVID-19 за добу 12 квітня Індія посідала перше місце у світі. Там виявили понад 160 тисяч нових хворих.

В Україні виключають можливість використання цієї й інших російських вакцин проти COVID-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань.