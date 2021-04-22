Індія зафіксувала найвищий у світі ріст виявлених за добу випадків COVID-19

Індія 22 квітня повідомила про 314 835 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19 за добу, що є найбільшою щоденною кількістю випадків у світі.

Кількість померлих також зросла до рекордних 2 104.

У лікарнях закінчуються запаси медичних засобів і кисень. Місцеві ЗМІ повідомляють про розкрадання медичних засобів і випадки, коли родичі забирають кисневі балони у померлих пацієнтів, щоб передати своїм близьким.

Офіційна кількість випадків захворювання у другій за чисельністю населення країні складає 15,9 мільйона, що є другою в світі. Загальна кількість померлих, за офіційними даними, сягає майже 185 тисяч.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, а також Reuters і Financial Times, кілька великих міст заявляють про набагато більшу за офіційні дані кількість кремацій і поховань.

У Делі кожен третій, хто здає тест на COVID-19, отримує позитивний результат, що вказує на масштаб спалаху. На національному рівні показник позитивності трохи нижчий від 20 відсотків.

На даний час столиця Індії Делі перебуває під жорстким локдауном, раніше до таких кроків вдалися в інших містах і штатах, які намагаються зупинити стрімке зростання рівня заражень.

Західний штат Махараштра зі столицею в Мумбаї, пізно ввечері 21 квітня посилив частковий локдаун, що ще більше обмежить рух людей у межах міста і штату до 1 травня.

Тим часом, Serum Institute of India, який виробляє вакцину AstraZeneca від COVID-19, заявив, що не зможе збільшити щомісячний обсяг виробництва до 100 мільйонів доз із нинішніх 60 мільйонів 70 мільйонів до липня. Раніше збільшити виробництво вакцин обіцяли у кінці травня.

Затримка може сповільнити вакцинацію в Індії, яка на даний час використала майже 130 мільйонів доз вакцини.

Деякі країни, зокрема Україна, очікують поставок вакцини AstraZeneca від Serum Institute. Але минулого місяця Індія почала обмежувати експорт, щоб задовольнити внутрішні потреби.

До початку цього року Індії в основному вдавалося стримувати вірус. Але з березня кількість нових випадків стрімко зросла через те, що люди відмовлялися дотримуватися обмежень, зокрема, проводили масові зібрання, релігійні фестивалі, політичні мітинги і весілля.

Крім того, новий варіант вірусу, вперше виявлений в Індії, вважається більш заразним і, можливо, більш смертельним.

У відповідь на це кілька країн, включаючи Францію, Велику Британію та США, запровадили обмеження щодо подорожей до Індії і звідти.