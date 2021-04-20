Коронавірус: доступ до вакцинації покращиться у травні – МОЗ

Доступ до вакцинації від COVID-19 в Україні покращиться у травні – такий прогноз озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«По-перше, ми очікуємо закриття контрактів, які вже є, зокрема щодо вакцини AstraZeneca/Covishield (1,5 мільйона доз) і Sinovac (1,7 мільйона доз). Крім того, ми очікуємо перші постачання вакцин від компанії Pfizer і за ініціативою COVAX», – сказав міністр під час онлайн-брифінгу 20 квітня.

За його словами, Україна отримала 715 тисяч доз вакцин за підписаними контрактами і 117 тисяч доз Pfizer, отриманого за ініціативою COVAX. «А мали б отримати, згідно з підписаними контрактами, 3,9 мільйона доз вакцин. Країни, де розташоване виробництво вакцин, не дозволяють експортувати їх в інші країни, захищаючи своїх громадян», – сказав Степанов, додавши, що така ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, в ЄС.

Він вкотре висловив переконаність, що в 2021 році вдасться вакцинувати до 70% громадян.

Міністр нагадав, що на сьогодні в Україні від COVID-19 вакцинують трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також розпочали щеплення вакцинами Pfizer – перші 117 тисяч доз прибули в Україну за міжнародною ініціативою COVAX.

Степанов також заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі COVID-19, при цьому в «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають 12 регіонів. У зв’язку з цим міністр закликав дотримуватися обмежувальних заходів.