Зеленський заявив, що в Україні треба терміново побудувати «найсучаснішу лабораторію» для розробки вакцин

В Україні потрібно побудувати «найсучаснішу лабораторію» для розробки вакцин та ліків. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час селекторної наради 19 квітня, повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що з цією метою у державному бюджеті на цей рік закладено 100 мільйонів гривень. Питанням займається Міністерство охорони здоров’я.

«Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього», – заявив Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше сказав, що МОЗ планує до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 не менш як 60% дорослих українців.

Станом на 19 квітня вУкраїні від початку вакцинальної кампанії щеплено 450 647 людей. Завершили вакцинацію, тобто отримали другу дозу вакцини, лише п’ятеро людей.