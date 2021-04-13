В Україні 13 квітня розпочинається вакцинація китайським препаратом CoronaVac

В Україні сьогодні починається вакцинація громадян препаратом CoronaVac, повідомив 13 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, МОЗ завершило всі етапи перевірки, лабораторного контролю цієї вакцини.

«Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз. Всього було законтрактовано нами 1,9 мільйона доз. І решта – 1,7 млн доз – які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Ми розраховуємо на цю поставку впродовж квітня-травня цього року», – сказав Степанов.

Він додав, що щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

В Україні для застосування зареєстровано вакцини американської компанії Pfizer, CoviShield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації препаратом CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина мала пройти лабораторний контроль, який тривав до 10 квітня. Після цього партію вакцини направили до держпідприємства «Медичні закупівлі», яке повинне доставити її в регіони.

Ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% під час місцевих випробувань.