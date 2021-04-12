У Китаї чиновник, який заявив про невисоку ефективність китайських вакцин, сказав, що його не так зрозуміли

У Китаї голова Центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу, який днями визнав, що вироблені в країні вакцини проти коронавірусу мають низьку ефективність, і уряд рекомендує комбінувати їх з іншими вакцинами, тепер відмовляється від своїх коментарів.

11 квітня державна газета Global Times опублікувала статтю, в якій Гао заявив, що виникло «повне непорозуміння» щодо його коментарів з приводу ефективності вакцин.

Водночас 10 квітня на пресконференції Гао Фу заявив, що Китай «розглядає, як вирішити проблему, оскільки ефективність наявних вакцин не висока».

«Зараз офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати різні вакцини з різних технічних напрямків для процесу імунізації», – сказав тоді чиновник.

За словами Гао, однією зі стратегій може бути зміна кількості доз і тривалості часу між дозами. Він також запропонував розглянути технологію мРНК, яка використовується у вакцинах Moderna і Pfizer-BioNTech.

Це був перший випадок, коли китайський чиновник публічно визнав, що розроблені в Китаї вакцини забезпечують низький захист від COVID-19. Після конференції Китай почав цензурувати повідомлення в соцмережах на цю тему.

Китай уклав угоди на постачання мільйонів доз вакцини від COVID-19 до інших країн, зокрема Мексики, Туреччини, Індонезії, Угорщини, Сербії, Бразилії, Чилі.

Домовленості щодо китайських вакцин має і Україна. Загалом Київ має отримати два мільйони доз вакцини компанії Sinovac (215 тисяч доз вже в Україні). Щеплення китайською вакциною CoronaVac від компанії Sinovac в Україні має розпочатися у вівторок, 13 квітня.

У Китаї близько 35 мільйонів людей отримали обидві необхідні дози вакцини, а близько 65 мільйонів – одну. Пекін ще не затвердив жодних іноземних вакцин для використання в Китаї.

У дослідженні в Бразилії було виявлено, що ефективність вакцини Sinovac щодо запобігання симптоматичним інфекціям становить лише 50,4%. Нещодавнє дослідження Університету Чилі показало, що вакцина Sinovac була ефективною на 54 відсотки для запобігання зараженню коронавірусним захворюванням через два тижні після введення двох доз.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає 50-відсоткову ефективність мінімальним порогом для вакцини.

Для порівняння, встановлено, що вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech є ефективними приблизно на 95 відсотків.

Китайські вакцини використовують традиційні методи захисту з використанням інактивованих вірусів. У Китаї немає затвердженої мРНК-вакцини, проте чиновники заявляють, що працюють над її розробкою вже цього року.

Раніше Гао ставив під сумнів безпеку мРНК-вакцин, повторюючи повідомлення китайських державних ЗМІ, які висловлювали сумнів щодо західних вакцин.

МРНК-вакцини фактично складаються з ділянок генетичного коду вірусів. Потрапляючи в організм, вони провокують вироблення вірусного білка силами самих людських клітин. Білок у свою чергу викликає імунну відповідь.