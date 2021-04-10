Ляшко розповів, коли та кого почнуть щепити китайською вакциною від Sinovac

Щеплення китайською вакциною CoronaVac від компанії Sinovac в Україні має розпочатися у вівторок, 13 квітня, повідомив на зустрічі з журналістами головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакциною CoronaVac планують щепити такі категорії громадян:

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю) та особи, які за ними доглядають;

Працівники освітньої сфери, які будуть дотичні до проведення та організації ЗНО у 2021 році;

Олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на Літніх Олімпійських Іграх влітку 2021 року у Токіо.

«Чому саме вакциною CoronaVac ми будемо щеплювати ці групи населення? Тому що термін між першим та другим щепленням тут менший аніж, наприклад, у вакцини AstraZeneca, і нам важливо швидко закрити повний цикл. Наприклад, для спортсменів, щоби вони вже у червні-липні полетіли на змагання», – зазначив Ляшко.

Інтервал між щепленнями першої та другої доз вакцини від CoronaVac становитиме 28 днів, сказав Ляшко.

За даними МОЗ, Україна на сьогодні має домовленості на поставку таких вакцин:

Sinovac – два мільйони (215 тисяч доз вже в Україні);

Novavax – 10 мільйонів доз, поставки у липні;

Covishield – два мільйони, з них 500 тисяч доз уже в Україні, а ще півтора мільйона прибудуть у квітні-травні, щоб був повністю закритий цей контракт;

Pfizer – 10 мільйонів доз вакцин, які будуть поставлені протягом 2021 року;

Вакцини від глобальної ініціативи COVAX – підтвердження на 8 мільйонів доз.

В Україні минулої доби виявили 17 463 нових випадків COVID-19, померли 398 людей. З початку пандемії в країні захворіли понад 1 мільйон 841 тисяч, померли – більш ніж 36 тисяч людей.