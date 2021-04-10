Коронавірус: минулої доби в Україні виявили 17 463 нових інфікованих, 398 людей померли

В Україні минулої доби виявили 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 4 709 людей, одужали – 10 722, померли 398 людей.

Протягом доби провели 122 181 тестувань (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

За даними МОЗ, 19 858 людей щеплено проти COVID-19 за добу 9 березня з-поміж 373 002 від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 841 137 людей, 36 779 – померли, 1 405 826 – одужали.