Коронавірус: Київська область далі продовжила карантин

Київська обласна державна адміністрація повідомила, що на Київщині карантинні протиепідемічні заходи будуть продовжені.

Як повідомив 9 квітня за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, ці заходи продовжені на термін до 23 квітня.

«Ситуація з поширенням COVID-19 у нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації», – наголосив він.

При цьому Володін звернув увагу, що «напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території, в об’єднаних громадах ситуація також дуже різна».

Він також наголосив, що кожна громада має окремо ухвалювати рішення про застосування заходів, передбачених протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Ріщення комісії передбачає окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

◾ рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій припиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

◾ дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

◾ здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків від тієї, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

◾ проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

◾ рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки, мовиться в повідомленні.