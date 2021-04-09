У Херсоні посилюють карантин на 10-15 квітня – міська рада

У Херсоні з 00:00 10 квітня до 15 квітня включно запроваджують додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, повідомляє міська рада з посиланням на рішення міської комісія з питань ТЕБ і НС.

Так, буде заборонено:

перебування на територіях загального користування без захисної маски;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки і замовлень на винос, діяльності кафе і літніх майданчиків (наповненість не більше ніж 50%, режим роботи – до 20:00);

приймання відвідувачів у ТРЦ й інших закладах розважальної діяльності;

діяльність непродовольчих ринків;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, окрім офіційних спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торговельної діяльності зі здійсненням адресної доставки, провадження діяльності з надання фінансових послуг, провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

За даними МОЗ, в Україні другий день поспіль фіксують майже 20 тисяч нових випадків COVID-19.