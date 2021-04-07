У Запорізькій і Хмельницькій області від 9 квітня діятиме «червона» зона – держкомісія ТЕБ і НС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засідання 7 квітня ухвалила рішення про запровадження у Запорізькій і Хмельницькій областях від 9 квітня «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької і Хмельницької областей. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – написав Немчінов у телеграмі.
Напередодні Хмельницька обласна державна адміністрація повідомляла, що своїм рішенням запроваджує на території області «червону» зону з 7 квітня до 18 квітня.
За цим рішенням, у регіоні заборонені:
- робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
- робота торговельно-розважальних центрів;
- робота інших закладів розважальної діяльності;
- робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;
- робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
- проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
- торгівля на ринках, крім продовольчих;
- відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами;
- регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом у межах області;
- проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;
- перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
- відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).
Станом на 7 квітня, за даними МОЗ, у «червоній» зоні перебувають 10 українських областей і місто Київ.
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