У Запорізькій і Хмельницькій області від 9 квітня діятиме «червона» зона – держкомісія ТЕБ і НС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засідання 7 квітня ухвалила рішення про запровадження у Запорізькій і Хмельницькій областях від 9 квітня «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької і Хмельницької областей. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – написав Немчінов у телеграмі.

Напередодні Хмельницька обласна державна адміністрація повідомляла, що своїм рішенням запроваджує на території області «червону» зону з 7 квітня до 18 квітня.

За цим рішенням, у регіоні заборонені:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота торговельно-розважальних центрів;

робота інших закладів розважальної діяльності;

робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

торгівля на ринках, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами;

регулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом у межах області;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

Станом на 7 квітня, за даними МОЗ, у «червоній» зоні перебувають 10 українських областей і місто Київ.