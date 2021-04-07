Коронавірус: у Харкові з 10 квітня обмежують час роботи сфери обслуговування

У Харкові з 10 квітня будуть посилені карантинні обмеження, повідомив секретар міської ради Ігор Терехов. За його словами, це стосуватиметься, зокрема, сфери обслуговування.

«Харківська область впритул підійшла до «червоної» зони. І всі ці обмеження можуть бути введені в нашому місті рішенням Кабінету міністрів. Хочу вберегти від цього харків’ян. Тому з найближчої суботи (10 квітня) всі ресторани, бари і кафе, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні установи і заклади культурної сфери міста, включаючи кінотеатри, працюватимуть до восьмої години вечора. На продовольчих і непродовольчих ринках ми посилимо контроль за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції», – написав Терехов у фейсбуці 7 квітня.

Він додав, що громадський транспорт продовжить свою роботу «в поточному режимі з карантинними обмеженнями».

Дитячі садки, а також початкова школа (1-4 класи) також будуть працювати, інші класи будуть на дистанційному навчанні.

Минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, з них 35 498 людей померли.