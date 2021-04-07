Україна перебуває на плато захворюваності – НАН

Україна перебуває на плато захворюваності, йдеться в дослідженні Національної академії наук України.

За даними НАН, головні індикатори епідемічної динаміки вказують на продовження погіршення епідемічної ситуації на тлі зростання невизначеності щодо темпів такого погіршення.

«Тоді як щоденне число нових випадків хвороби зростало в останні 4 дні темпами, що перевищують 15%, порівняно зі значеннями тиждень тому, частка позитивних тестів протягом останнього тижня незначно знизилася з 33,6% до 33,3%, а середньодобове число позитивних тестів у середньому за тиждень зросло на 1%, порівняно зі значенням тиждень тому», – розповіли в НАН.

На думку науковців, є підстави сформулювати гіпотезу, що число нових оприлюднених випадків хвороби збільшилося переважно через оприлюднення випадків із давнішими датами, тоді як число випадків, підтверджених в останні сім днів, перебуває на плато.

Минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, з них 35 498 людей померли.