МОЗ: після вакцинації від COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій

Після вакцинації від COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій, повідомив державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України.

При цьому в МОЗ наголосили, що 99,1% побічних ефектів – несерйозні.

У 94,73% випадків прояви несприятливих подій після імунізації були передбаченими, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Від початку вакцинаційної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей, двоє отримали другу дозу. Щеплення відбуваються вакциною Covishield (вакцина AstraZeneca індійського виробництва).