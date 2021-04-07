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07 квітня 2021, Київ 18:40
Новини | Коронавірус

МОЗ: після вакцинації від COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій

Від початку вакцинаційної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей

Після вакцинації від COVID-19 в Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій, повідомив державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України.

При цьому в МОЗ наголосили, що 99,1% побічних ефектів – несерйозні.

У 94,73% випадків прояви несприятливих подій після імунізації були передбаченими, тобто відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Від початку вакцинаційної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей, двоє отримали другу дозу. Щеплення відбуваються вакциною Covishield (вакцина AstraZeneca індійського виробництва).

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