В Україні першу дозу вакцини отримали понад 320 тисяч людей – МОЗ

Від початку кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей, двоє отримали другу дозу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За цими даними, отримали одну дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи

«15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 06 квітня 2021 року в Україні», – мовиться у повідомленні.

Минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, з них 35 498 людей померли.