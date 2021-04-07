В Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 6 квітня, в Україні виявили 15 415 хворих на COVID-19, зокрема 636 дітей та 437 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 5 587 хворих, одужали – 11 472, помер 481 пацієнт.

За даними МОЗ, за добу тестували понад 140 тисяч людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,78 мільйона людей, з них 35 498 людей померли.