Степанов: запровадження надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається

Запровадження в Україні надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає урядовий телеграм-канал «Коронавірус_інфо».

Він наголосив, що громадяни повинні більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи — контролювати їх виконання.

«Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження третьої хвилі COVID-19», – наголосив Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 769 164 людини, 35 017 – померли, 1 362 379 – одужали.