У Харківській області зайняті більшість «ковідних» ліжок зі стаціонарним киснем – ОДА

У Харківській області станом на 1 квітня зі 1112 місць зі стаціонарним киснем в опорних лікарнях, що приймають хворих на COVID-19, 1080 – зайняті хворими, повідомляє обласна державна адміністрація.

За даними ОДА, на стаціонарному лікуванні в опорних закладах Харківщини перебувають 2969 пацієнтів. Загалом в області для лікування хворих на СOVID-19 виділено 4931 ліжко.

«У реанімаційних відділеннях станом на ранок 1 квітня перебувають 195 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легень – 156. Усі ліжка для пацієнтів із СOVID-19 у закладах області забезпечені киснем – стаціонарним або кисневими концентраторами. Стаціонарним киснем на сьогодні забезпечено 1112 місць (1080 з них зайняті хворими)», – йдеться в повідомленні.

В ОДА додали, що пацієнтів із СOVID-19 на Харківщині приймають 23 медичні заклади. Ще два заклади залишаються резервними і в разі потреби також почнуть приймати хворих із коронавірусною інфекцією.