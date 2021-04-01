«Укрзалізниця» не обмежуватиме висадку і посадку в Києві до спеціального розпорядження

Чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін, жодних обмежень висадки і посадки не буде до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення, повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у четвер.

«Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок до/або через Київ. Зі свого боку «Укрзалізниця» закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої необхідності та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах, аби максимально убезпечити себе, інших пасажирів та працівників залізниці, які йдуть на особистий ризик задля недопущення транспортного колапсу», – повідомили в УЗ.

В «Укрзалізниці» додали, що посилюють карантинні заходи, зокрема в частині санітарної обробки вагонів.

Київ з 5 квітня запроваджує суворіші карантинні обмеження через зростання захворюваності та смертності, пов’язаних із COVID-19. До 16 квітня закриваються школи, дитсадки, весь громадський транспорт, включно з метро, працюватиме за спецперепустками.