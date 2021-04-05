У Хмельницькій області із 7 квітня запроваджують «червону зону», повідомила Хмельницька обласна державна адміністрація. Обмеження діятимуть до 18 квітня 2021 року.

Із середи в регіоні заборонені:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота торговельно-розважальних центрів;

робота інших закладів розважальної діяльності;

робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

торгівля на ринках, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами;

регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

Станом на 5 квітня в «червоній зоні» перебувають 10 українських областей та місто Київ.