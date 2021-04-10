У МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала вакцину в рамках COVAX

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому Україна досі не отримала вакцину в рамках ініціативи COVAX.

За його словами, спочатку на заваді стали «бюрократичні процедури між Pfizer і COVAX», а згодом Україна отримала першу поставку вакцини AstraZeneca (CoviShield), через що COVAX переглянула терміни поставки вакцин до України.

«Чому не прийшов Pfizer так, як і обіцяв COVAX (в рамках ініціативи COVAX Україн очікує на 117 тисяч доз вакцини Pfizer – ред.)? Виникли бюрократичні процедури між самою штабквартирою Pfizer та ініціативою COVAX. Від України всі документи повністю були подані вчасно. Спроможності прийняти цю вакцину були підтверджені. До нас питань немає», – зазначив він.

За словами Ляшка, COVAX самостійно визначає пріоритети постачання вакцин до різних країн світу.

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«На той момент, коли всі ці бюрократичні процедури владнали, в Україну заїжджає вакцина (AstraZeneca – ред.) і розпочинається щеплення. Але в деякі країни вакцина не заїхала, тому глобальна ініціатива COVAX, яка зацікавлена в рівному доступі до вакцин, перенаправила вакцину в ті країни, які ще взагалі не розпочали щеплення», – додав він.

Як стверджує заступник міністра, якби в лютому Україна не отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca, то отримала б 117 тисяч доз Pfizer в рамках COVAX раніше.

«COVAX – це не посто пообіцяли і дали, а пообіцяли і дали в залежності від того, як робиться щеплення», – сказав Ляшко.

Наразі ж у МОЗі очікують, що 117 тисяч доз вакцини Pfizer у рамках COVAX прибудуть до України наступного тижня.

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«Ми розраховуємо на те, що літак з вакциною прилетить в Україну 14 квітня. Цей літак задрафтований ЮНІСЕФ. Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин – це залежить не від мене», – заявив Віктор Ляшко.

31 березня глобальна ініціатива COVAX повідомила МОЗ України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна має «домовленості і контракти» на поставки більше ніж 22 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від різних світових виробників.

На початку березня Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Також в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 препаратом Covishield 24 лютого.