У ЗСУ за добу виявили 205 хворих на COVID-19, одна людина померла

У Збройних силах протягом минулої доби, 8 квітня, виявили 205 хворих на COVID-19, 35 з них госпіталізували. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Зареєстровано також один летальний випадок – від ускладнень помер військовослужбовець.

Загалом станом на ранок 9 квітня у ЗСУ на COVID-19 хворіють 2917 людей, одужали 19 919, померли 67.

Від початку кампанії з вакцинації, у ЗСУ першу дозу вакцини отримали понад 33 тисячі людей, зокрема 2 777 військових медика. Минулої лоби щеплено 1 685 осіб.

Минулої доби, 8 квітня, в Україні виявили 19 676 хворих на COVID-19, госпіталізували 4 936 хворих, одужав – 11 221, померли 419 пацієнтів.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,82 мільйона людей, з них 36 381 людини померли.