Коронавірус: У МЗС розповіли, як допомагають госпіталізованим українцям за кордоном

МЗС та закордонні дипломатичні установи України не ведуть окремої статистики щодо кількості громадян України, які захворіли на COVID-19 під час перебування за кордоном. Про це Департамент консульської служби МЗС повідомив Радіо Свобода у відповідь на запит.

Це, зокрема, обумовлено тим, що у більшості випадків інформація про виявлення коронавірусної інфекції у громадян України на території іноземних держав не надходить до відповідних посольств та консульств України, пояснили у відомстві.

«Механізм повернення громадян України, хворих на COVID-19, на даний час відсутній, з огляду на протиепідемічні вимоги, що діють в сфері міжнародних пасажирських перевезень, а також жорсткі карантинні обмеження, запроваджені більшістю країн світу», – повідомили в Департаменті консульської служби МЗС.

Якщо ж дипломатичним установам України стає відомо про госпіталізацію за кордоном хворих на COVID-19 українців, вони вживають таких заходів:

налагоджують комунікацію з адміністраціями медичних закладів, до яких госпіталізовано важкохворих громадян, аби контролювати надання необхідної медичної допомоги та моніторити стан здоров’я хворих;

підтримують постійний зв’язок з рідними хворих;

якщо вартість лікування перевищує страхову суму, передбачену договорами медичного страхування, обговорюють з місцевою владою та керівництвом медичних закладів надання можливих знижок на відповідні медичні послуги.

У Державній прикордонній службі України 23 березня оприлюднили, якими є нові умови в’їзду в Україну, відповідно до рішення уряду щодо подальшого запобігання поширенню COVID-19.

Самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають державний кордон, за винятком деяких категорій, зокрема, й тих, хто мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Іноземці ж, зокрема, крім обов’язкового полісу страхування (вимоги щодо нього тепер прописані – ред.), повинні мати і негативний результат тестування на COVID-19.