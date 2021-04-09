У Бразилії за добу від COVID-19 померли понад 4 тисячі людей, лікарні переповнені

У Бразилії зареєстрований новий за останні дні рекорд за числом смертей від коронавірусної інфекції – 4249 за добу 8 квітня. За цим показником країна наближається до добового рекордного числа, яке було зафіксоване в США 20 січня – 4405 померлих.

Лікарні в Бразилії зараз переповнені, до того ж у них бракує ресурсів для лікування хворих, включно з киснем, анестезією, основними препаратами для інтубації. Опитування, проведене Національною асоціацією приватних клінік, показало, що навіть у найдорожчих із них запасів недостатньо. Також є проблеми з вакцинами проти COVID-19.

Сенат Бразилії планує наступного тижня сформувати спеціальний комітет із розслідування вжитих виконавчою владою заходів для стримування хвороби. Президент Жаїр Болсонару від початку применшував загрозу пандемії. Він не підтримав, наприклад, зусилля влади штатів з метою обмежити пересування.

«Ми все ще живемо в умовах пандемії, яку частково використовують у політичних цілях – не для того, щоб побороти вірус, а для того, щоб змістити президента», – заявив Болсонару, виступаючи цього тижня.

За час пандемії жертвами коронавірусної інфекції COVID-19 у Бразилії стали понад 345 тисяч людей. За числом смертей країна посідає друге місце в світовій офіційній статистиці після Сполучених Штатів, де населення приблизно на 50% більше, пише Reuters.