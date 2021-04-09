У Норвегії голову уряду оштрафували за запрошення гостей на ювілей під час карантину

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Сульберґ була оштрафована за запрошення гостей на святкування свого ювілею за умовах дії карантину, запровадженого через COVID-19. Про це на пресконференції 9 квітня повідомив начальник норвезької поліції Оле Северуд. Зазвичай поліція обмежується попередженням за таке порушення, але голова уряду не мала порушувати правила, які вимагаються від усіх громадян, заявив Северуд.

Сульберґ святкувала 60-річчя в лютому. На вечір були запрошені 13 членів її родини. В цей час в країні діяла заборона збиратися більш як 10 людям одночасно. Голова уряду попросила вибачення після того, як про інцидент стало відомо.

Ерна Сульберґ очолює норвезький уряд із 2013 року. З 2004 року вона очолює місцеву Консервативну партію. За перевищення числа гостей вона заплатить 20 000 норвезьких крон (2532 долари США).