МОЗ: на сьогодні 32% хворих на COVID-19 – люди віком 60+

Коронавірусна інфекція найчастіше вражає людей віком понад 60 років, на сьогодні в Україні показник захворюваності на COVID-19 серед цієї категорії становить 32%, повідомив на зустрічі з журналістами головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ані статистика за останній місяць, ані загальна статистика від початку епідемії, не свідчить про те, що коронавірус «помолодшав».

«За останній місяць навіть зменшилася на 0,5% кількість дітей до 18 років, котрі перехворіли. В нас немає динаміки, яка б свідчила, що вірус «помолодшав». Хоча госпіталізація молодших за віком людей, можливо, збільшилася, ці дані у нас будуть пізніше. Але вікова структура захворівших не змінилася», – сказав Ляшко.

Він додав, що, за статистикою МОЗ, 85% померлих від COVID-19 – це також люди віком понад 60 років.

В Україні минулої доби виявили 17 463 нових випадків COVID-19, померли 398 людей. З початку пандемії в країні захворіли понад 1 мільйон 841 тисяч, померли – більш ніж 36 тисяч людей.