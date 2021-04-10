Виставкові центри, стадіони: МОЗ планує відкривати центри вакцинації у великих містах 

Міністерство охорони здоров’я планує відкривати центри для масової вакцинації населення у великих містах України, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Ми хочемо зробити як мінімум у містах-мільйонниках вакцинальні центри – Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса. Там такі центри на 100% можуть себе виправдати. Але вони себе можуть виправдати тільки тоді, коли буде достатня кількість вакцин», – сказав Ляшко.

За його словами, такі центри планують відкривати на базі великих інфраструктурних об’єктів – виставкових центрів чи стадіонів, куди люди, за попереднім записом, зможуть прийти і зробили вакцинацію. В одному такому центрі можна буде щепити 10 тисяч людей на добу, припускає Ляшко.

«На вихідних там буде працювати як мінімум 10 бригад, які роблять щонайменше 100 щеплень на добу, і один вакцинальний центр як мінімум може зробити 10 тисяч щеплень на добу», – сказав Ляшко.

На запитання, коли такі центри почнуть працювати, Ляшко сказав, що «теоретично це може бути червень-липень 2021 року», оскільки саме на цей період Україна очікується збільшення поставок вакцин, сказав він.

Загалом, якщо будуть працювати такі вакцинальні центри, то Україна зможе робити 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць, зазначив Ляшко.

За даними МОЗ, минулої доби в Україні вакцинувалися 19 858 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 373 002 людини. Напередодні щеплення проводили 143 мобільні бригади з імунізації та 867 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались понад 435 тисяч людей.