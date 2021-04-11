Франція вирішила збільшити інтервал між першою і другою дозами вакцини

Франція вирішила збільшити інтервал між першою і другою дозами вакцин від COVID-19, які виробляють Pfizer/BioNTech та Moderna. Рішення має допомогти пришвидшити вакцинаційну кампанію в країні.

Тепер інтервал між першою і другою дозами вакцин становитиме шість тижнів замість чотирьох.

«Це дозволить нам вакцинувати більш швидко без зниження захисту», – заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран газеті JDD.

Після повільного початку вакцинаційної кампанії Франція наближається до показника в 10 мільйонів зроблених вакцин. До середини травня уряд планує зробити ще 10 мільйонів перших щеплень.

Веран додав, що з наступного тижня вакцина AstraZeneca буде доступною для людей у віці від 55 років.