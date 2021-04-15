США: комісія щодо застосування вакцини Johnson & Johnson продовжила паузу у використанні препарату

Консультативна група з питань охорони здоров’я США, яка розглядає випадки утворення тромбів у невеликої кількості людей після отримання щеплення проти COVID-19 вакциною Johnson & Johnson, хоче отримати більше даних для остаточного рішення.

Ухвалене 14 квітня рішення означає, що вакцинація цим препаратом поки що буде призупинена в Сполучених Штатах.

Екстрене засідання комісії відбулося через день після того, як американські регулятори рекомендували зробити паузу у застосуванні вакцини. Кілька членів комісії висловилися за продовження паузи, щоб зібрати більше інформації та підвищити впевненість у безпеці вакцини. Але інші члени комісії висловили стурбованість тим, що продовження паузи може погіршити проблеми, пов’язані з доступністю вакцин.

Вакцина Johnson & Johnson дешевша за інші вакцини і передбачає введення лише однієї дози замість двох, що є важливим чинником для бідніших країн, які очікують на постачання цього препарату.

Утворення тромбів унаслідок застосування вакцини Johnson & Johnson є рідкісним явищем. Повідомлялося про шість випадків у жінок віком від 18 до 48 років, у США, де було розподілено 7 мільйонів доз цієї вакцини.